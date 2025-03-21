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Avukatlar Kararı Protesto Etti: Polise Müdahale

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TÜM HUKUK CAMİASI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi amacıyla bir soruşturma başlattı.

Mahkeme, Kaboğlu’nun görevden alınması talebiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve Baro’da yeniden seçim yapılmasına hükmetti.

Kararın duyulmasının ardından avukatlar, topluca karara tepki göstermeye başladı. Çağlayan Adliyesi’nden Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu’na doğru yürüyüşe geçen avukatlar, “Sokağa çık özgürleş” diyen sloganlar attı. Grubun önünde İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu yer aldı.

Yürüyüş sırasında, yasa dışı protestoya müdahale etmeye çalışan polisleri, İstanbul Barosu avukatları saldırarak engellemeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı ve bu durumda bazı polis çalışanları yaralandı.

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