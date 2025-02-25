Avukatlardan İmamoğlu’nun Diploma Savunması

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde bir soruşturma başlatıldı. İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.

İMAMOĞLU’NA AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun ifade vermeden önce avukatları bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Prof. Dr. Adem Sözüer, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce işletme eğitimi aldığını ve İstanbul Üniversitesi’nde aynı bölüme yatay geçiş yaptığını belirtti. Sözüer, dönemin mevzuatının bu geçişe izin verdiğini vurgulayarak, “O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkan var, ÖSS puanına de gerek yok. 1990 yılında YÖK’ün ya da başka kurumun biz bunu üniversite olarak görmüyoruz dediği bir yazı da yok” dedi.

SPECIAL UYGULAMA YOK

Basın toplantısında avukat Mehmet Pehlivan da yer aldı. Pehlivan, İmamoğlu hakkında başlatılan diploma soruşturmasının siyasi bir gerekçeye dayandığını iddia etti. Pehlivan, “İmamoğlu’na özel bir uygulama yok. İsteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi’nin yayınladığı ilanda başvuru tarihinin 14 Eylül 1990’a kadar olması gerektiğini belirten Pehlivan, İmamoğlu’nun 29 Ağustos 1990’da başvuru yaptığını ifade etti. Ayrıca, öğrencinin tüm derslerini geçmesi gerektiğini de hatırlatarak, İmamoğlu’nun bu koşulu sağladığını söyledi. Pehlivan, üçüncü kriter olan 60 not ortalamasını sağlaması durumunda İmamoğlu’nun not ortalamasının 62,5 olduğunu vurguladı.

GEÇİŞ KOMİSYONU VE ONAY SÜRECİ

Pehlivan, süreç hakkında şöyle bilgi verdi: “Başvurular sonrasında fakültede yatay geçiş komisyonu oluşturuluyor. Bu komisyon, geçişin kabul edilmesini yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eylül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplanıyor ve İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yatay geçiş talepleri onaylanıyor.” İmamoğlu, 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt olup, 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

YÖK HABERLERİ YALANLADI

Savcılığın soruşturma başlattığı haberleri üzerine, YÖK’un İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği ve diplomanın sahte olduğu konusundaki iddialar gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer ise bu iddiaları reddederek, “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. YÖK’ün böyle bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum” dedi.

İMAMOĞLU’NU EĞİTİM GEÇMİŞİ

Eğitim geçmişi hakkındaki tartışmaların odağı olan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanmış, ancak kısa süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne aldırmıştır. Ailesinin 1987 yılında İstanbul’a yerleşmesinin ardından iki yıl KKTC’de öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1994 yılında buradan mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayan İmamoğlu, bu sürece kısa bir ara vermiş, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisansını tamamlamıştır.