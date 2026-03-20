Avustralya Başbakanı’nın Sydney Cami Ziyaretindeki Protestolar

Gazze, Lübnan ve İran’da yaşanan çatışmaların merkezinde bulunan İsrail, Batılı siyasetçilerin destekleriyle Müslüman toplulukların ve hak savunucularının protestolarıyla karşı karşıya kalıyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bayram namazı için Sidney’deki bir camiyi ziyaret ettiği sırada büyük bir şok yaşadı.

PROTESTOLARIN MERKEZİNDE

Başbakan Albanese, siyasi bir adım atarak camiye geldiğinde, protokol için ayrılan bölümde halının üstüne oturdu. Fakat beklemediği bir şekilde, yüzlerce kişilik kalabalığın protestolarıyla karşılaştı. İsrail’e olan desteği nedeniyle eleştirilen Albanese, bazı topluluk üyeleri tarafından yuhalanmaya başladı.

TEPKİLER GIDEREK ARTTI

Kalabalıktan “utanın”, “rezalet”, “soykırım destekçileri” ve “pis köpek” gibi sloganlar yükseldi. Olay sırasında bir protestocu, güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Protestocuların sloganlarına caminin her tarafından tekbir sesleri karıştı.

Protestoların tırmanması ve kalabalığın Başbakan’ın üzerine yürümesi üzerine, cami yönetimi ve güvenlik görevlileri devreye girdi. Görevliler, Albanese ve beraberindekilerin etrafında bir koruma halkası oluşturarak, kalabalığı sakinleştirmeye ve olası bir fiziki müdahaleyi önlemeye çalıştı.

ŞAŞKINLIK İÇİNDE KALDI

Başbakan Albanese’nin, kendisine karşı yapılan bağırışlar arasında sessiz kalarak gergin bir şekilde yerinde oturduğu anlar kameralarca kaydedildi. Kalabalık içinde bazı Müslüman cemaat üyelerinin, “Siz bizi temsil etmiyorsunuz, on binlerce sivil ölürken buraya gelip yüzümüze gülemezsiniz” şeklinde tepkilerde bulunduğu duyuldu.