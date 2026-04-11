Avustralya’da Arda Güler Tedirginliği Yükseliyor

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda mücadele edeceği rakiplerinden Avustralya, Real Madrid forması giyen Arda Güler korkusuyla karşı karşıya.

AVUSTRALYA’NIN ARDA GÜLER ENDİŞESİ

Avustralya medyasında yer alan bir analizde, 21 yaşındaki Arda Güler, Diego Armando Maradona ile kıyaslanarak büyük bir dikkat çekti.

”MARADONA GİBİ SAYGI GÖREN YETENEK”

Yayınlanan haberde; genç oyuncunun Maradona ile aynı düzeyde ilgi ve saygı gördüğü ifade edilerek, “Türkiye neredeyse çeyrek asır aradan sonra Dünya Kupası’na katılıyor. Bu durum Avustralya için olumsuz çünkü Türkiye, Maradona gibi saygı gören genç süperstar Arda Güler’e sahip. Avustralya, bu genç yeteneği durdurmak zorunda. Arda Güler’in yanı sıra, Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız da Avustralya için başka bir tehdit. Ne yazık ki D Grubu’nun en zayıf takımı Avustralya. Dünya Kupası’nda, Real Madrid’in etkileyici genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forvet Kenan Yıldız’ı kontrol etmek oldukça zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos’un birleşimi olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl kendi yarı sahasından attığı gol, onun ne denli özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

AVUSTRALYA İLE MAÇ NE ZAMAN?

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak olan A Milli Takım, turnuvadaki ilk karşılaşmasını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile gerçekleştirecek.