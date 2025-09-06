Avustralya’da Köpek Balığı Saldırısı

AVUSTRALYA’DA KÖPEK BALIGI SALDIRISI

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Long Reef Plajı’nda 57 yaşındaki bir sörfçü, büyük bir köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Polis memuru John Duncan, deneyimli sörfçünün bazı uzuvlarını kaybettiğini ve sörf tahtasının da ikiye bölündüğünü aktardı.

OLAYIN DETAYLARI

Yetkililer, bu üzücü olayın cumartesi günü, yerel saatle 10.00 sularında, sahilden 100 metre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi. Parçalanan sörf tahtası incelemeye alınırken, köpek balığının türünün belirlenmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

SAHİLLER KAPATILDI

Nadir rastlanan bu ölümcül saldırının ardından bölgedeki sahiller kapatıldı. Hayatını kaybeden sörfçünün kimliği ise henüz açıklanmadı.