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“Ay’a Dönüş İçin Yeni Hedefler”

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NASA, AY’A İNIŞ YAPMAK ÜZERİNE PLANLAMALARINI AÇIKLADI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis III misyonu çerçevesinde Ay’a iniş yapılacak alanları belirliyor. Bu misyon, tam 50 yıl sonra astronotların yeniden Ay yüzeyine adım atması anlamına geliyor. Uzay araştırmaları açısından büyük bir ilerleme sağlayacak bu görevde, ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alıyor.

AY’IN GÜNEY KUTBUNA YAKIN BİR ALAN SEÇİLDİ

NASA, Ay’a iniş noktası olarak güney kutbunu hedef aldı. Bu bölge, misyonun gerçekleştirilmesi planlanan yerlerden biri olacak.

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“Halkalı-Ispartakule Etabında Yüzde 74 İlerleme”

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabında %74 ilerleme kaydedildiğini, çalışmaların 2025 sonunda tamamlanacağını açıkladı.
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Çiçek Gönderen Kişi Darbedildi!

İstanbul Şişli'de bir erkeğin evli bir kadına çiçek göndermesi, kocası ve çevresindekiler tarafından saldırıya uğramasına yol açtı. Olay, cep kamerasıyla kaydedildi.

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