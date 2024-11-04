“Ay’a Dönüş İçin Yeni Hedefler”

NASA, AY’A İNIŞ YAPMAK ÜZERİNE PLANLAMALARINI AÇIKLADI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis III misyonu çerçevesinde Ay’a iniş yapılacak alanları belirliyor. Bu misyon, tam 50 yıl sonra astronotların yeniden Ay yüzeyine adım atması anlamına geliyor. Uzay araştırmaları açısından büyük bir ilerleme sağlayacak bu görevde, ilk kez siyahi ve kadın astronotlar yer alıyor.

AY’IN GÜNEY KUTBUNA YAKIN BİR ALAN SEÇİLDİ

NASA, Ay’a iniş noktası olarak güney kutbunu hedef aldı. Bu bölge, misyonun gerçekleştirilmesi planlanan yerlerden biri olacak.