Ay’a İniş Yapılacak Alanlar Belirlendi

NASA, AY İNİŞİ İÇİN BÖLGELERİ BELİRLEDİ

NASA, Artemis III misyonu kapsamında Ay’a iniş yapılacak alanları netleştirdi. Bu görev sayesinde 50 yıl aradan sonra astronotlar, yeniden Ay’ın yüzeyine adım atacak. Uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacağı belirtilen bu görevde, ilk defa siyahi ve kadın astronotlar görev alacak. NASA, iniş gerçekleştirmesi planlanan bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın bir konumda belirledi.

INIŞ BÖLGELERİ VE SEÇİMİ

Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan detaylı incelemeler neticesinde, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki belirli tepe bölgeleri seçildi. Her bir bölge, Güneş Sistemi’nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma kapasitesi taşıyor. Öte yandan, Ay’ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar içeriyor.