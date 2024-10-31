Ay’da Korkutucu Bir İniş Bekleniyor

NASA’NIN YENİ AY GÖREVLERİ

NASA astronotları, korkutucu bir destinasyona iniş yapmayı planlıyor. 50 yıl önce gerçekleştirilen Apollo görevlerinin aksine, uzay ajansının yeni Ay görevleri, uydunun güney kutup bölgesine yakın noktalara iniş yapacak. Bunun temel nedeni ise donmuş su. NASA, Eylül 2026 ve sonrasında astronotlarını indirmeyi düşündüğü dokuz olası iniş noktasının listesini paylaştı.

DONMUŞ SU POZİSYONLARININ ÖNEMİ

Donmuş suyun saklandığı kraterler ve bölgelere ulaşım, Güneş Sistemi’ndeki sıcaklıkların en düşük olduğu alanları içeriyor. Astronotların bu bölgelerde -167°C sıcaklıklara dayanabilecek Ay kıyafetleri giymeleri gerekecek. Ay’ın bu alanlarında Güneş, tepelerin üzerine nadiren çıkıyor, bu sebeple yüzey uzun süre gölgede kalıyor. NASA’nın Artemis görevi bilim ekibi lideri Sarah Noble, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: “Ay’ın güney kutbu, Apollo görevleri sırasında indiğimiz yerden tamamen farklı bir ortamdır. Ay’ın en eski arazilerinden bazılarının yanı sıra su ve diğer bileşikleri içerebilecek soğuk, gölgeli bölgelere erişim sağlar. Bu iniş bölgelerinden herhangi biri inanılmaz bilimsel araştırmalar yapmamızı ve yeni keşiflerde bulunmamızı sağlayacak.”