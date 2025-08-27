Ayakkabılarda Kanserojen Madde Tespit Edildi

ÜRÜN ANALİZLERİ VE SONUÇLARI

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Temu’dan sipariş edilerek laboratuvar ortamında analiz edilen örnek ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İçten, “İncelediğimiz ayakkabıların yüzde 50’sinde hem kanserojen kimyasallar hem de ağır metaller bulundu. Bu sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile paylaştık. Tüketici için ciddi riskleri vurguladık” şeklinde konuştu. İçten, Bakan Bolat’ın kısa bir süre içinde düzenleme yapılacağına dair mesaj verdiğini belirterek, “Tedbir çok yakında alınabilir” ifadelerini kullandı.

DENETİM SİSTEMLERİ VE REKABET

İçten, Temu’dan gelen ürünlerin TAREKS benzeri güvenlik ve denetim sistemlerinden geçmediğine dikkat çekti. “Türkiye’de her platform satış yapabilir, buna karşı değiliz. Ancak eşit şartlarda rekabet etmek istiyoruz. 2024 verilerine göre Temu üzerinden ülkeye 8 milyon çift ayakkabı girdi. Türkiye’nin toplam 72 milyon çiftlik ithalatında bu oran yüzde 10’u aşıyor. Bu durum, 200 orta ölçekli ayakkabı üreticisinin kapanmasına neden oldu” diye belirtti. Temu’nun yalnızca ayakkabı satışından Türkiye’ye yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir elde ettiği de ifade edildi.

YABANCI E-TİCARET SİTELERİNİN EKONOMİK YÜKÜ

Sadece Temu değil, yabancı e-ticaret sitelerinin Türkiye’deki ekonomik etkisi de giderek büyüyor. Geçen yıl bu platformların toplam cirosu 43 milyar lira olarak kaydedildi. 2025 yılında ise bu rakamın 83 milyar lirayı bulması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) raporuna göre, yabancı menşeili siteler bu yıl Türkiye’de 500 milyar liralık katma değer kaybına sebep olabiliyor.