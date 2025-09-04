Ayberk Kurtuluş, Düğün Diyerek Girdi

OLAYIN DETAYLARI VE GÜVENLİK AÇIĞI

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde gün içerisinde yaşanan trajik olayda, 15 yaşındaki Hilal Özdemir, silahla vurularak hayatını kaybetti. Bu cinayeti işleyen Ayberk Kurtuluş’un, kendisiyle aynı silahla intihar ettiği bilgisi paylaşıldı. Kurtuluş’un, kampüse kapıdaki güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği ve güvenlik kontrolünden geçirilmediği ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda, Kurtuluş’un kampüse aynı gün içerisinde iki kez aracıyla girdiği ve güvenlik noktasından aranmadan geçtiği anların görüntüleri de elde edildi.

SİLAH VE SUÇ KAYDI

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırma sonucunda, Kurtuluş’un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kurusıkıdan dönüştürülmüş bir tabanca olduğu belirlendi. Hilal Özdemir’in kampüs içindeki bir kafede yarı zamanlı çalıştığı, Kurtuluş’un ise güvenlik görevlilerine yalan söylediği anlaşıldı. Ayrıca, Ayberk Kurtuluş’un 24 adet suç kaydının bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

TARTIŞMA VE CİNAYETİN SEBEBİ

Öğle saatlerinde kampüs içerisindeki buluşmasında Özdemir ile Kurtuluş’un tartıştığı, bu sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş’u itmesi sonucu Kurtuluş’un aracına bindiği öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş’un, güvenlik görevlilerine yine “düğüne geldim” diyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Özdemir’i yanına çağıran Kurtuluş’un, tartışma sırasında genç kızı başından vurduğu ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Güvenlik noktasında Kurtuluş’tan önce gelen aracın bekletilmesi ve sorular sorulması da dikkat çeken bir durum olarak kaydedildi. Kurtuluş’un aracıyla, güvenlik görevlisine neredeyse durmadan kısa bir şey söyleyip yoluna devam ettiği görüldü.