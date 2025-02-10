Ayça Demirci Turgay Microsoft Türkiye’de Görevde

AYÇA DEMİRCİ TURGAY’IN EĞİTİM VE KARIYER YOLCULUĞU

Marmara Üniversitesi’nde İngilizce İşletme eğitimi alan Ayça Demirci Turgay, eğitimine İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans yaparak devam etti. 2005 yılında kariyerine P&G şirketinde Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak başlayan Turgay, bu süreçte 13 yıl boyunca pek çok alanda sorumluluk üstlendi. Bu görevleri arasında halkla ilişkiler, regülasyon ve teknik mevzuat yönetimi ve hükümet ilişkileri yer aldı.

P&G’DE YÜKSELİŞİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

2017 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya için Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Ayça Demirci Turgay, burada şirketin kurumsal itibar yönetimi, yönetici iletişimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık iletişimini yöneten lider olarak görev yapmaya başladı. Son olarak 2023 yılında, P&G İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak şirketin Londra ofisine atandı.

TEKNOLOJİ ALANINDA YETKİNLİK GELİŞTİRİYOR

FMCG sektöründeki 20 yıllık kariyerinin yanı sıra, Turgay, İngiltere’de bulunduğu dönemde Oxford Üniversitesi’nde yapay zeka ve etik üzerine sertifika eğitimlerini tamamlayarak teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmeye odaklandı. Şubat 2025 itibarıyla Microsoft Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladığını duyurdu.