Ayder Yaylası’na İki Kez Çığ Düştü

ÇIĞ DÜŞMESİ PANIĞA NEDEN OLDU

Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda geçtiğimiz gün ve dün çığ düştü. Aynı mekana sadece bir gün arayla ikinci kez düşen çığ, sakinlerde ciddi paniğe yol açtı. Rize Valiliği, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi ve hasar tespit çalışmalarına hemen başlandığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Rize Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada, “Çamlıhemşin/Ayder’de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir.” denildi.

ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Alınması gereken önlemlerle ilgili olarak, “Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın. Gürültü ve titreşim oluşturabilecek hareketlerden kaçının. Meteoroloji ve AFAD yetkililerinin uyarılarını takip edin. Yetkili kurumların açıklamalarını takip edin. Acil durumlarda tek numara 112’yi arayınız.” şeklinde ifadeler bulundu. Bu konular, ilgili güvenlik ve sağlık için gereken bir konu olarak vurgulandı.