Aydın’da 16 Yılda Kimlik Belirlendi

KİŞİ İHBARINDA BULUNULDU

Aydın’ın Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi’nde, 11 Aralık 2009 tarihinde Feslek mevkiindeki sulama kanalında hareketsiz duran bir kişi görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kimliği tespit edilemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme sonrası ceset, otopsi için morga götürüldü. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, kimlik tespitine yönelik çalışmalardan olumlu sonuç alamadı.

KİMLİK TESPİTİ 16 YIL SONRA YAPILDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz ay söz konusu dosya üzerinde yeniden bir çalışma başlattı. Yapılan analizler ve DNA incelemeleri sonucunda, cesedin 17 Kasım 2009 tarihinde Denizli’de kaybolan 46 yaşındaki Suzan Uslu’ya ait olduğu belirlendi. Uslu’nun cesedinin, Güney ilçesinden başlayan sulama kanalıyla Buharkent’e sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.