Aydın’da Çiçeği Koparmak Zor

AYDIN’DAKİ TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİNE DİKKAT!

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yer alan tüylü çan çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde bulunuyor. Bu nadir bitkiyi koparan ya da zarar verenler, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 557 bin 212 TL para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Jandarma ekipleri sahada denetim yapıyor ve vatandaşları bilgilendiriyor.

Sadece İki Noktada Yetişiyor

Tüylü çan çiçeği, yalnızca Kuşadası Dilek Yarımadası ve Söke ilçesi Eski Doğanbey Mahallesi’nde doğal olarak yetişiyor. Endemik ve nesli tehlike altında olan bu tür, özellikle bahar aylarında doğa gezginlerinin ilgisini çekiyor.

Jandarma Alanda Kontrol Yapıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bölgedeki bu bitkilerin korunması için sıkı bir kontrol yürütüyor. Bu çiçeğe zarar verilmesi veya koparılması durumunda 557 bin 212 TL’lik ceza uygulanıyor.

Vatandaşlar Tek Tek Uyarılıyor

Jandarma ekipleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara hem tüylü çan çiçeği hakkında bilgi veriyor hem de orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yapıyor. Ziyaretçilere doğaya zarar verilmemesi gerektiğini anlatan broşürler dağıtılıyor.

Değerli Bir Bitkiyi Koruma İhtiyacı

Bölgeyi sık sık ziyaret eden Mehmet Arı, “Ben buraya her baharda geliyorum. Bu çiçekleri görmek bile insanı mutlu ediyor. Böyle değerli bir bitkiyi korumamız gerektiğine inanıyorum. Cezası yüksek ama bence caydırıcı olmalı.” diyerek bu konuda caydırıcı cezalara dikkat çekiyor.

Ziyaretçi Elif Karaca ise, “Burada böyle nadir bir tür olduğunu bilmiyordum. Broşür verildi, detayları öğrendik. İnsanlar çoğu zaman zarar vermiyor ama bilmedikleri için dokunabiliyorlar. Bilgilendirme önemli.” diyerek bilgilendirme ihtiyacına vurgu yapıyor.

Jandarmanın Denetimi Güven Veriyor

Bir diğer ziyaretçi Hatice Sezen, “Jandarma ekiplerinin burada olması güven verici. Hem çevreyi koruyorlar hem de bizi bilinçlendiriyorlar. Umarım bu çiçek türü yok olmadan gelecek nesillere aktarılır.” diyerek memnuniyetini ifade ediyor.