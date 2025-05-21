Aydın’da Çiçek Koparmak Yasak

AYDIN’DA TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ PROTECTİONUNUN ÖNEMİ

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde bulunan tüylü çan çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor. Bu nadir bitkiyi koparan ya da zarar verenler, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 557 bin 212 TL para cezasıyla karşılaşıyor. Jandarma ekipleri, hem sahada denetim yapıyor hem de vatandaşları bilgilendiriyor.

ENDİMİK BİR TÜRE SAHİP BÖLGE

Tüylü çan çiçeği, yalnızca Kuşadası Dilek Yarımadası ve Söke ilçesine bağlı Eski Doğanbey Mahallesi’nde doğal olarak yetişiyor. Bu endemik bitki, nesli tehlike altında olduğu için, özellikle bahar aylarında doğa gezginlerinin ilgisini çekiyor.

JANDARMA KONTROLLERİ ARTIRDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bu bitkilerin korunması amacıyla sıkı bir kontrol yürütüyor. Tüylü çan çiçeğinin zarar görmesi ya da koparılması halinde 557 bin 212 TL’lik ceza uygulanıyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara tüylü çan çiçeğiyle birlikte orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıyor. Ziyaretçilere, doğaya zarar verilmemesi gerektiğini anlatan broşürler de dağıtılıyor.

DEĞERLİ BİR BİTKİYİ KORUMAK GEREK

Bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini belirten Mehmet Arı, “Buraya her baharda geliyorum. Bu çiçekleri görmek bile insanı mutlu ediyor. Böyle değerli bir bitkiyi korumamız gerektiğine inanıyorum. Cezası yüksek ama bence caydırıcı olmalı,” diyerek yüksek cezalara vurgu yapıyor.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ

Bir diğer ziyaretçi Elif Karaca ise, “Burada böyle nadir bir tür olduğunu bilmiyordum. Broşür verildi, detayları öğrendik. İnsanlar çoğu zaman zarar vermiyor ama bilmedikleri için dokunabiliyorlar. Bilgilendirme önemli,” diyerek cezalardan haberdar olmayanları uyarıyor.

JANDARMANIN VARLIĞI GÜVEN VERİYOR

Hatice Sezen, “Jandarma ekiplerinin burada olması güven verici. Hem çevreyi koruyorlar hem de bizi bilinçlendiriyorlar. Umarım bu çiçek türü yok olmadan gelecek nesillere aktarılır,” diyerek memnuniyetini ifade ediyor.