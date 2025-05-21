Aydın’da Çiçek Koparsa Cezası Ağırdır

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ’nin KORUNMASI ÖNEMLİ

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde görülen tüylü çan çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor. Bu nadir bitkinin koparılması ya da zarar verilmesi durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 557 bin 212 TL para cezası uygulanabiliyor. Jandarma ekipleri ise hem sahada denetim yapıyor hem de vatandaşları bilgilendiriyor.

Tüylü çan çiçeği, sadece Kuşadası Dilek Yarımadası ve Söke ilçesine bağlı Eski Doğanbey Mahallesi’nde doğal olarak yetişiyor. Endemik ve nesli tehlike altındaki bir tür olan bu çiçek, özellikle bahar aylarında doğa gezginlerinin dikkatini çekiyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bu nadir bitkilerin korunması için sıkı bir kontrol yürütüyor. Tüylü çan çiçeğine zarar verilmesi ya da koparılması halinde 557 bin 212 TL’lik ceza kesilebiliyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara tüylü çan çiçeği ve orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konularda bilgi veriyor. Ziyaretçilere doğaya zarar verilmemesi gerektiğini anlatan broşürler de dağıtılıyor.

Bölgede sık sık gezmeyi tercih eden Mehmet Arı, “Buraya her baharda geliyorum. Bu çiçekleri görmek bile insanı mutlu ediyor. Böyle değerli bir bitkiyi korumamız gerektiğine inanıyorum. Cezası yüksek ama bence caydırıcı olmalı.” diyerek bu konuda önemine dikkat çekiyor.

‘BİLGİLENDİRME ÇOK ÖNEMLİ’

Ziyaretçi Elif Karaca, “Burada böyle nadir bir tür olduğunu bilmiyordum. Broşür verildi, detayları öğrendik. İnsanlar çoğu zaman zarar vermiyor ama bilmedikleri için dokunabiliyorlar. Bilgilendirme önemli.” diyerek bilgi eksikliğine vurgu yapıyor.

‘JANDARMANIN VARLIĞI GÜVEN VERİYOR’

Bir diğer ziyaretçi Hatice Sezen ise, “Jandarma ekiplerinin burada olması güven verici. Hem çevreyi koruyorlar hem de bizi bilinçlendiriyorlar. Umarım bu çiçek türü yok olmadan gelecek nesillere aktarılır.” diyerek memnuniyetini ifade ediyor.