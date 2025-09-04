Aydın’da Dolandırıcı Polisten 5 Milyon

POLİSİ TAKLİT EDEREK DOLANDIRICILIK YAPTI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, C.B. ve eşi Z.B.’yi telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıttı ve “Adınıza bir operasyon var. Evdeki para ve altınları getirin” dedi. Yaşlı çift, evlerindeki para ve altınları alarak tavsiye edilen adrese doğru yola çıktı.

DOLANDIRICILIKTA KAYBİ 5 MİLYON TL

Şüpheli, çiftin yanında getirdiği yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıldıklarını fark eden yaşlı çift, durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını detaylı bir şekilde incelemeye aldı. 60 saat süren inceleme neticesinde şüpheli, İsabeyli Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para, dolandırıcılığa uğrayan çifte geri verildi.

ADLİ İŞLEMLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Altınların bulunması için çalışmalar ise devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.