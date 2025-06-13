Aydın’da Hava 39 Dereceye Yükseldi

YAZ AYLARI İLE BİRLİKTE SICAK HAVA ETKİSİ GÖSTERİYOR

Sıcak yaz günlerinin gelmesi ile Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Aydın’da da yüksek sıcaklıklar mevsimnormallerinin üzerine çıkmaya başladı.

SICAKLIK 39 DERECEYE ULAŞTI

Haziran ayının sıcaklık ortalaması Aydın’da 26,2 derece iken, termometreler 39 dereceyi gösterdi.

VATANDAŞLAR SERİNLEME ALANLARI ARIYOR

Atatürk Kent Meydanı’ndaki termometre gün boyunca 39 dereceyi bulurken, vatandaşlar sığınacak gölge aramaya başladı. Güneşten korunmak isteyen birçok kişi park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine bakıldığında hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren 1 ila 3 derece düşmesi bekleniyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler dahil olmak üzere tüm il genelinde artan hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, vatandaşların mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları gerektiğini tavsiye ediyor.