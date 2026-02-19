Aydın’da İş Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

aydin-da-is-kazasinda-iki-kisi-hayatini-kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Şoförlük yapan Sinan Konakçı, kamyonunun damper mekanizmasındaki arızayı onarmak amacıyla aracı bir ustanın dükkanına götürdü. Burada kamyonun kasasını kaldıran usta, destek kullanarak damper sistemini tamir etmeye çalışırken iddiaya göre destek kaydı ve kasanın aniden düşmesine neden oldu.

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında usta Muhammet Gündüz, tamir işlemi sırasında kamyonun altında bulunan şoför Sinan Konakçı ile birlikte sıkıştı. Ancak, babasına yardım eden 23 yaşındaki bir genç, babasının ani refleksi sayesinde son anda kurtulmayı başardı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ACI TANIKLIK

Yaşanan iş kazasında, usta Muhammet Gündüz ve Sinan Konakçı hayatlarını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Muhammet Gündüz kasanın düşmekte olduğunu fark edip oğlunu itekleyerek onu ölümden kurtarmaya çalıştı; fakat ne yazık ki kendisi kurtulamadan feci bir şekilde hayatını kaybetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.