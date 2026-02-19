Aydın’da İş Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Şoförlük yapan Sinan Konakçı, kamyonunun damper mekanizmasındaki arızayı onarmak amacıyla aracı bir ustanın dükkanına götürdü. Burada kamyonun kasasını kaldıran usta, destek kullanarak damper sistemini tamir etmeye çalışırken iddiaya göre destek kaydı ve kasanın aniden düşmesine neden oldu.

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında usta Muhammet Gündüz, tamir işlemi sırasında kamyonun altında bulunan şoför Sinan Konakçı ile birlikte sıkıştı. Ancak, babasına yardım eden 23 yaşındaki bir genç, babasının ani refleksi sayesinde son anda kurtulmayı başardı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ACI TANIKLIK

Yaşanan iş kazasında, usta Muhammet Gündüz ve Sinan Konakçı hayatlarını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Muhammet Gündüz kasanın düşmekte olduğunu fark edip oğlunu itekleyerek onu ölümden kurtarmaya çalıştı; fakat ne yazık ki kendisi kurtulamadan feci bir şekilde hayatını kaybetti.