Aydın’da Kaza: 3 Kişi Öldü

MOTOSİKLET VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI, ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir traktör ile motosiklet çarpıştı. Bu feci olayda traktör sürücüsü Mesut Küçük ve motosikletin sürücüsü Selim Ateş ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Sıla Karabacak yaşamını yitirdi. Özellikle motosiklet yolcusunun, üniversite öğrencisi olduğu biliniyor.

KAZA ANINDA OLDUKÇA BÜYÜK BİR GÜÇ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Çakırbeyli Koçarlı yolu üzerindeki Çakırbeyli mevkisinde seyrine devam eden Mesut Küçük tarafından yönetilen 09 KH 160 plakalı traktör, Selim Ateş’in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilen ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kazanın olduğu yerde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda maalesef Mesut Küçük, Selim Ateş ve motosiklette yolcu olan Sıla Karabacak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak soruşturmaya başlandı.