Aydın’da Kuru İncir Hasadı Başladı! Kilo 400 TL

AYDIN’DA KURU İNCİR HASADI BAŞLADI

Kuru incir üretiminde önemli bir yer tutan Aydın’da sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Germencik Tariş İncir Birliği tarafından yapılan ilk alım, 400 liradan üreticilerden satın alındı. Germencikli üretici Salih Demir, 100 kilogram kuru incir ile hasat yaptığını belirtti ve sezonun bereketli geçmesi için temennide bulundu. Gerçekleşen bu ilk simbiyotik satış, üreticinin yüzünü güldürürken, sezonun bol geçeceğinin işaretlerini de beraberinde getirdi.

KURAKLIĞA RAĞMEN İNCİRLER İYİ

Bu yıl yaşanan kuraklığın bazı üreticiler üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olsa da, incirlerin sağlık durumu sevindirici. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, “Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz.” dedi. Geçen yıl 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacar, bu yıl 4 bin 500 ton hedefine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, bu yıl rekoltenin artacağını düşündüğünü belirtti. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya ve İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yaptıklarını duyurdu.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incir, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekliyor ve kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi zengin mineraller taşıyan bu meyve, kemik sağlığını korurken tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor. Doğal şeker içeriği ile enerji verici özelliği bulunan kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırıyor. Ek olarak, antioksidan etkisi sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı koruma görevi görüyor.