Aydın’da Parkı Ateşe Verenler Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kişi, bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi’ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı’na gelerek sohbet etmeye başladı.

ALEVLERİN YÜKSELMESİ VE MÜDAHALE

Bir süre sonra, şahısların parkta bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu fark ederek uyarılar yaptı. Bu uyarılar üzerine şahıslar hemen bölgeden uzaklaştı. Olay sırasında bölgede devriye gezen polis ekipleri, kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek alevlere müdahalede bulundu ve yangını söndürdü.

MADDİ HASAR VE POLİS ÇALIŞMASI

Yangın sonucunda parkta maddi hasar oluştu. Bunun üzerine polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini temel alarak şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.