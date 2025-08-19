Aydın’da Polis Memuru Eşini Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, sabah saat 09.30 sularında Yenimahalle 107 Sokak’ta meydana geldi. Hüseyin Derin, boşanma sürecindeki eşi Burcu Derin’in çalıştığı börek dükkanına gitti. Burcu Derin, eşini görünce panikleyerek yan dükkanda bulunan tuhafiyeye sığındı.

TAKİP VE ATEŞ AÇMA ANI

Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla eşine beş el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Burcu Derin’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin arka planında borç krizi olabileceği düşünülüyor.

POLİSTEKİ İFADELERİ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Hüseyin Derin’in cinayet sonrası polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, “Aşırı derecede borcum vardı. Tapusu eşimin üzerinde olan evi satıp borçlarımdan kurtulmak istedim. Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez önerdim ama hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Olay günü de alkol aldıktan sonra onunla konuşmak için iş yerine gittim. Son bir kez ‘Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp borçları ödeyeyim’ dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkardım ve vurdum” şeklinde konuştu. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, mahkeme tarafından tutuklandı. Burcu Derin’in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek memleketi olan Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.