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Aydın’da Rüşvet Skandalı Başladı

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RÜŞVET SKANDALI AYAĞA KALKTI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli olan Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K., hastalardan usulsüz bir şekilde ‘bıçak parası’ talep ediyor. Bu durum, hastalardan birinin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıkıyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıyor. Soruşturma çerçevesinde; Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için ‘bıçak parası’ adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı belirtiliyor. Bu nedenle, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.

DEPARTMANDA ARAMA YAPILDI

Prof. Dr. U.G.’nin ev ve iş yerinde gerçekleştirilen arama sırasında; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının kaydedildiği düşünülüyor. Bu kayıtlara dair bir ajanda da ele geçiriliyor. Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polisteki işlemleri hâlâ devam ediyor.

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