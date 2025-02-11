Aydın’da Şüpheli Çanta Güvenle Patlatıldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde yaşanan olay, bölgedeki vatandaşların kaldırım kenarında bırakılmış şüpheli bir çanta tespit etmesiyle başladı. Vatandaşlar, çantanın sahibi gelmeyince, durumu tedbir amaçlı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbar sonrası, bölgeye hemen polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olaya müdahale eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı. Olay anında yakınlardaki apartmanlardaki vatandaşlar, balkonlardan durumu izlerken bazıları cep telefonları ile görüntü kaydetmeye başladı.

ŞÜPHELİ ÇANTANIN İNCELEMESİ

Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, koruyucu kıyafetlerini giymelerinin ardından şüpheli çantayı incelemeye aldı. Vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, balkonlarda bulunanlara içeride kalmaları gerektiği anons edildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından, çanta fünye yardımı ile kontrollü bir biçimde patlatıldı. Yapılan incelemenin sonucunda çantanın boş olduğu belirlendi ve olayla ilgili detaylı bir araştırma başlatıldı.