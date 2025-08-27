Aydın’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİLDİ

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Kemer Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden devrilen traktörün altında kalan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde traktör sürücüsü Hasan Akçay’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, Akçay’ı traktörün altından çıkardıktan sonra cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.