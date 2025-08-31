Gündem

Aydın’da Yediemin Deposu Yangınında Araçlar Yandı

aydin-da-yediemin-deposu-yangininda-araclar-yandi

YANGINDA HURDA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Aydın’da meydana gelen yangında, yediemin deposunda bulunan 5 hurda otomobil ve 30 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı’ndaki Murat Yavuz’a ait yediemin deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü ve depo içindeki araçlar alevler altında kaldı.

DEPO YAKINLARINDAKİ OTLAR DA YANDI

Yangının etkisiyle depo çevresindeki otların da tutuşturduğuna dikkat çekildi. Olayı öğrenen yetkililer, ihbar üzerine olay yerine 5 itfaiye aracı sevk etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

