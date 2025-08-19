Aydın’da Yenileme Çağrısı Yapıldı

AYDIN’DA MİTİNG DÜZENLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde gerçekleştirilen kent mitingleri kapsamında Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı bir miting düzenlendi. Miting öncesinde Özel, CHP Aydın İl Başkanlığı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i de ziyaret etti. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve birçok vatandaş yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Mitingde yaptığı konuşmada Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu kalabalığı bulamayanlar görsün, ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır” ifadelerini kullandı.

Aydın SEÇİM SONUÇLARI VE CHP’NİN DURUMU

Özel, konuşmasında CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da tepki gösterdi ve “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir” dedi. Bunun yanı sıra, “Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim” açıklamalarında bulundu.

SANDIK ÇAĞRISI VE CHP SÖZLERİ

Son olarak Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin” diyerek tavsiyelerde bulundu.