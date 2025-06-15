Aydın, Edirne Ve Manisa’da Yangın

AYDIN’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Aydın, Edirne ve Manisa’da yangınlar meydana geldi. Bu yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söke ilçesindeki yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında başladı. Ulaşılan bilgilere göre, ziraat alanı içinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

EDİRNE’DEKİ ORMAN YANGINI

Edirne’deki yangın ise Keşan’da patlak verdi. Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında bir anız yangını başladı. Alevler kısa sürede yayılma göstererek bölgedeki ormana sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye dört yangın söndürme uçağı ve helikopterler ile Keşan Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

MANİSA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Manisa’nın Soma ilçesinde de ormanlık alanda başlayan bir yangınla ilgili ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın ihbarından sadece 10 dakika sonra yapılmaya başlanan müdahalede, ekipler hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürmektedir.