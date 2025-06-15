Aydın, Edirne ve Manisa’da Yangın Var

YANGINLARA MÜDAHALE BAŞLADI

Aydın, Edirne ve Manisa bölgelerinde çeşitli yangınlar çıktı. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Söke ilçesindeki yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ziraat alanı içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, bölgeye yönlendirilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek sunuyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

EDİRNE’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne ilinde yangın, Keşan ilçesinde ortaya çıktı. Keşan’a bağlı Mecidiye köyü civarında bir anız yangını başladı. Alevler hızla yayılarak etraftaki ormana sıçradı. İhbar üzerine dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Saros Körfezi’nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden yükselen dumanlar görülebiliyordu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alınıp söndürüldü.

MANİSA’DA İKİ FARKLI YANGIN ÇIKTI

Manisa’nın Soma ilçesinde iki ayrı orman yangını meydana geldi. İlk yangın, saat 14.33’te Soma’nın Bayat Mahallesi’nde başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu yangına 14.43’te ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İkinci yangın ise aynı gün saat 16.18’de Soma ilçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi’nde başladı. Yangına ilk müdahale 16.22’de gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozerle yapılan müdahalenin ardından bu yangın da kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, meydana gelen yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve çevredeki yerleşim alanlarının zarar görmesini engellemek için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.