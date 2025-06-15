Aydın, Edirne Ve Manisa’da Yangın Var

AYDIN, EDİRNE VE MANİSA’DA YANGINLAR BAŞLADI

Aydın, Edirne ve Manisa illerinde yangınlar patlak verdi. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Söke ilçesinde meydana gelen yangın, Nalbantlar Mahallesi’nde saat 13.30 civarında başladı. Edinen bilgilere göre, ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Karadan süren söndürme çalışmalarına, bölgeye gönderilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiği belirtildi. Yangınla mücadele konusunda oldukça fazla hava ve kara aracı bölgeye gönderiliyor.

EDİRNE’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’de, Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında başlayan anız yangını, kısa sürede yayılarak çevredeki ormana da sıçradı. İhbarın ardından bölgeye dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Saros Körfezi’nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden de yükselen dumanlar dikkat çekti. Ekiplerin yaptığı 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

MANİSA’DA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa’nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler müdahaleye devam ediyor. Yangın ihbarından yalnızca 10 dakika sonra çalışmalar başladı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.