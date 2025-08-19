Aydın Seçimlerini Yenileyelim, Dedi Özel

AYDIN’DA “MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR” MİTİNGİ DÜZENLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önderliğinde gerçekleştirilen kent mitingleri çerçevesinde Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” isimli miting yapıldı. Miting öncesinde Özgür Özel, CHP Aydın İl Başkanlığı’nı ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Etkinlik, Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlendi ve CHP milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Mitingde yaptığı konuşmada Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar” şeklinde ifadeler kullandı. Özel, ayrıca, “Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. AK Parti’nin kalesi denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz” dedi.

Aydın’DA YÜZ BİNLER EMANETİNİ GERİ İSTİYOR

Özgür Özel, konuşmasında CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na da tepki gösterdi. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Bir tane adı ‘sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe’ camın arkasından buraya bakarken, yüz binlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bakıyor. Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim” diyerek sözlerini sürdürdü.

AYDIN, KARARINI SANDIKTA VERSİN

Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin” açıklamasında bulundu.