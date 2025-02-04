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Spor

Aydınus, Gaziantep-Galatasaray Maçını Değerlendirdi

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GALATASARAY MAÇI DEPLASMANDA KAZANDI

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray’a ev sahipliği yaptı. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 1-0’lık skorla galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın hakemliğini Kadir Sağlam üstlendi. Yardımcı hakemlik görevini Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok üstlendi. VAR odasında Fabio Maresca ile AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan görev aldı.

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN POZİSYONLAR

Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşandı ve bu durum futbol severler arasında tartışmalara yol açtı. Özellikle hakem kararları, maçın seyrini etkileyen önemli anların başında geldi. Fotboll severlerin merakla izlediği bu müsabakada geçen olaylar ve pozisyonlar, medyada geniş bir şekilde yer buldu.

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