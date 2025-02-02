Ayfer Atay Beşiktaş’ta Anıldı

AYFER ATAY’IN HİZMETLERİ VE MİRASINA VEDA

Beşiktaş Belediye Başkanlığını 1989-1999 yılları arasında yürütmüş olan Ayfer Atay, yaptığı eserler ve sunduğu hizmetlerle anılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman, Belediye önündeki törende, Atay’ın Beşiktaş için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti: “Bugün burada, Beşiktaş’ın öz evladı, Ortaköy’ün Değirmen Sokağı’nda doğup büyüyen, ilçemizi karış karış bilen, her taşında emeği olan Ayfer Başkanımızı sonsuzluğa uğurluyoruz.”

ŞİŞMAN’DAN DUYGUSAL ANLATIM

Şişman, duygu dolu bir dille Atay’a olan duygularını aktardı. “Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Yüreklerimiz buruk. O, yalnızca bir belediye başkanı değil, Beşiktaş’ın ta kendisiydi. On yıl boyunca ilçemizi evladı gibi sevdi, bir bahçıvan şefkatiyle yeşertti.” sözleriyle Atay’ın Beşiktaş’a olan sevgisini ve yaptığı katkıları anlattı.

DOĞA SEVGİSİYLE DOLU BİR MİRAS

Belediye Başkanvekili, Atay’ın doğa sevgisinin izlerini taşıyan projelere de değindi. “Bugün Ihlamurdere’den geçerken burnumuza gelen o mis kokulu ıhlamurlar, onun vizyonunun, doğa sevgisinin bir yadigarıdır. Tekirdağ Saray’dan getirttiği ıhlamur ağaçlarıyla, Azerbaycan Parkı ve Dünya Barış Parkı’nı bezedi.” diyerek, Atay’ın çevreye katkılarını öne çıkardı.

BEŞİKTAŞ İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI

Şişman, Atay’ın Beşiktaş’ı geliştirmek için gösterdiği çabaların altını çizerek, onun mücadelesinin ve fedakarlıklarının unutulmaz olduğunu belirtti. Beşiktaş’ın geçmişine yön veren bu önemli figür, hala ilçede anımsanıyor ve takdir ediliyor.