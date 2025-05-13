Ayhan Küçükboyacı, Yasa Boğdu

ROMAN MÜZİĞİNİN ÖNDE GELEN İSMİYDEN KAYIP

Roman müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, bilinen adıyla “Balık Ayhan”, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son günlerinde hastanede tedavi altındaydı. Yakınları tarafından 12 Nisan’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen Küçükboyacı, nefes darlığı şikayeti sebebiyle yoğun bakımda kalıyordu. Hastanede tedavisini sürdürürken, kızı sosyal medya aracılığıyla acil kan çağrısı yapmıştı. Ünlü sanatçının yaşamını yitirdiğini öğrenen sevenleri derin bir üzüntüye boğuldu. Sabah saatlerinde bu acı haber geldi.

BALIK AYHAN’IN YAŞAMI VE MÜZİK KARIYERİ

Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’un Hacıhüsrev semtinde dünyaya gelmiştir. Roman kökenli bir ailenin en küçük çocuğudur ve 8 kardeşin en küçüğüdür. Müzik sevgisine, doğup büyüdüğü Hacıhüsrev’de teneke kutulardan yaptığı darbukalar ile başlamıştır. 6 yaşına geldiğinde ilk gerçek darbukasını edinmiştir. Çok genç yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalarak müzik kariyerine ilk adımını atmış, ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik yaşamına başlamıştır. 1992 yılında çıkardığı “Yaşayan Ruhlar” isimli albüm ile müzik dünyasında yerini almış ve sesini duyurmayı başarmıştır.