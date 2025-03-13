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AYM, 6 Partiye Mali Denetim Yaptı

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MAHKEME KARARLARININ YAYIMLANMASI

Anayasa Mahkemesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin mali denetimlerine dair verdiği kararları Resmi Gazete’de yayımladı. Bu kararlar, partilerin mali hesaplarına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan denetimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Merkez Parti’nin 2019 yıllarına ait hesapları ele alınırken, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi’nin 2020 yılı hesapları ile Genç Parti’nin 2019 ve 2021 yılları incelendi. Yapılan denetimlerde, bu partilerin mali hesaplarının bilgi ve belgeleri doğrultusunda doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verildi.

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