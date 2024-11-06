Aynada Kendini Gören Ayının Tepkisi

AYININ CEVABI: KENDİSİNİ GÖRÜNCE NE YAPTI?

Bartın’daki ormanlık alana yerleştirilen ayna ile karşılaşan ayının tepkisi, fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10’uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının davranışlarını incelemek için sorumluluk alanlarındaki ormanlara ayna ve fotokapan yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bir ayının aynada kendisini görünce verdiği tepki, fotokapan sayesinde kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapanla alınan görüntülerini, X sosyal medya hesabından “Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce.” ifadesiyle paylaştı.