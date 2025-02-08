Aynasını Kırınca Aracını Üzerine Sürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Olay, Pendik’te öğle saatlerinde meydana geliyor. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı aracın sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih F. ile trafikte bir tartışma yaşamış. Tartışmanın tırmanması üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasına yumruk atmış. Sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.’nin üzerine sürmeye karar veriyor.

YARALANMA VE KAÇIŞ

Motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpmasıyla birlikte sürükleniyor ve park halindeki çekici ile otomobil arasında eziliyor. Olayı gören vatandaşlar, sürücüyü araçtan indirmek adına müdahale etmeye çalışırken, otomobil sürücüsü kaçmaya çalışıyor. Kaçış esnasında, trafikte bulunan diğer araçlara çarpıyor. Olay sonrasında yaralı motosiklet sürücüsü, Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor ve otomobil sürücüsü gözaltına alınıyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMALAR

Görgü tanıklarından Alparslan Tanrıkulu, yaşanan durumu şöyle açıklıyor: “Bizim gördüğümüz kadarıyla, biri aracın sahibi motosikletçiye bir anda arkadan çarpıyor ve köşede bekleyen çekicinin arasını sıkıştırıyor ve ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken de hem arkasındaki kamyonete hem de yanındaki taksiye vuruyor. Halk o anda tabii tepki veriyor, o içeride vuran vatandaş da halka tepki veriyor. Kaza o şekilde oldu, yaralının durumu ağırdı, inşallah bir şey olmamıştır. İnsan hayatı bu kadar uçsuz olmamalı.”