Aynı Yağmur Altında Dizisi Final Kararını Aldı

Kadrosunda Hülya Avşar, Deniz Uğur, Bahar Şahin, Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş gibi önemli isimleri barındıran, Baba Yapım imzalı “Aynı Yağmur Altında” dizisi, reytinglerde bekleneni veremeyerek ekran yolculuğuna son verdi. ATV’de yayınlanan dizi, ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da, devamında düşen izlenme oranlarıyla gündemden düştü. Gündeme damga vuran Domuz eti sahnesinin ardından dizinin akıbeti belli oldu.

FINAL KARARI ALINDI

Ünlü oyuncuları bir araya getiren yapım, bu hafta ekranda yer alacak olan 7. bölümüyle dizi serüvenini tamamlayacak. Pazartesi günleri yayınlanan ve izleyici ilgisini yeterince çekemeyen yapım, pazar gününe kaydırılmasına rağmen beklenen başarıyı sağlayamadı.