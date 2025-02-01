Ayrıcalıklı Çocukların Protokol Yükümlülükleri

BÜYÜK REFAH İÇİNDE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR

Elbette bu düşüncenin haklı bir temeli bulunuyor. Büyük bir refah içine doğan bu çocuklar, ailelerinin sahip olduğu olanaklardan tam anlamıyla yararlanarak büyüyor. Zamanı geldiğinde bazıları ülkesinin tahtına oturuyor.

AYRICALIKLI HAYATIN GERÇEĞİ

Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda, bu tür ayrıcalıklı ailelerde doğan çocukların da hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşmesi gerektiğini görüyoruz. Örneğin, çocukluklarından itibaren uymaları gereken protokol kuralları bulunuyor. Küçük yaştan itibaren, özellikle halk önünde nasıl davranmaları gerektiğini, doğru gülümsemeyi ve el sallamanın kurallarını öğreniyorlar.