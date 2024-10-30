Ayşe A.’nın Bıçakla Babasını Öldürmesi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Ümraniye’nin Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında yaşanan bir olayda, bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 60 yaşındaki Atalay A.’yı bıçaklanmış halde buldu. Hızla hastaneye kaldırılan Atalay A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

Polis, olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Ayşe A., emniyet ifadesinde şunları söyledi: “Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı.”

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.