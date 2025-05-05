Ayşe Barım Hakkında 30 Yıl İstendi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma süreci tamamlandı.

CEZA TALEBİ 30 YILA KADAR ÇIKIYOR

Elde edilen bilgilere göre, hazırlanan iddianamede Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği belirtiliyor. Bu nedenle, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

İddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısında olacak.