Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili süreç sona erdi. Hazırlanan iddianamede, Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği ifade ediliyor.

CEZASI 30 YILA KADAR ÇIKABİLECEK

İddianamede, Ayşe Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve duruşma tarihi belirlendi.

İLK DURUŞMA TARİHİ

Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısında olacak. Bu duruşma, sürecin nasıl ilerleyeceği açısından büyük önem taşıyor.