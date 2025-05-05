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Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis!

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili süreç tamamlandı. Hakkında hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediğine dair güçlü kanaat oluşturulduğu ifade ediliyor.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Ayşe Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyor. Söz konusu iddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ

Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bu duruşma, davanın seyrini belirleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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