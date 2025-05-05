Ayşe Barım İddianamesi Kabul Edildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili süreç sona erdi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği değerlendirilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

İddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.