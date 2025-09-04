Ayşe Barım’ın Tutukluluğu Sürecek

MENAJERİN YARGILANMA SÜRECİ

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçılarını eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla yargılanıyor. Bu durumda, Barım için 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talep ediliyor.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Yargılama süreci çerçevesinde, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ayşe Barım hakkında bir tutukluluk incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda, Barım’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi.

DAVA TARİHİ BELİRLENDİ

Davanın devamı, 1 Ekim tarihinde saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilecek.