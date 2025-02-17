Ayşe Barım Yeniden Tutuklandı: Savcılıktan İtiraz

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMA SÜRECİ

Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID Danışmanlık firmasının sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasından sonra gelişmeler yaşandı. Bugün, Barım hakkında tahliye kararı verildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu karara itirazı sonrası, Barım cezaevine çıkmadan yeniden tutuklandı.

İDDİALARLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında ve haberlere yansıyan iddiaları ihbar kabul ederek Ayşe Barım hakkında re’sen soruşturma başlattı. Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olarak sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade verdikten sonra Barım gözaltına alındı.

GEZİ PARKI OLAYLARINDAN NEDENİYLE KİŞİSEL GÖZALTILAR

Ayşe Barım, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha sonra, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde bulunduğu iddialarıyla tekrar gözaltına alındı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı.