Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇİYOR

Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, Ayvacık kara yolunda bir grup göçmenin varlığına dair gelen ihbar üzerine hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Afganistan uyruklu 10 çocuk da dahil olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı.

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim ediliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yakalanan göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtdışına çıkma hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Yetkililer, düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde bölgedeki denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade ediyor.