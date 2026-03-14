Ayvansaray Mahallesinde Yangın: Bir Ölü, Yedi Yaralı

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’taki iki katlı apartmanın üst katında sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Alevler, 3. katı ve binanın çatısını tamamen sararken, apartman içerisinde çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

YANGINDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Ekiplerin yangına müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangın sırasında mahsur kalan 64 yaşındaki Melek Çalıbaşı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yangının çıkış sebepleri üzerine araştırmalar devam ediyor.