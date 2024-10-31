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Azem’in İnci Taneleri Düğünü Bugün!

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DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ BUGÜN GÖSTERİME GİRİYOR

Kanal D’nin dikkat çeken projelerinden biri olan İnci Taneleri, bu akşam yeni bölümü ile meraklı izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümüne ait yayımlanan fragmanlarda, Nehir ve Arcan’ın düğününe dair etkileyici görüntüler seyirciyle paylaşılıyor.

DÜĞÜNDE YAŞANACAK OLAYLAR

Fragmanlar, düğün esnasında yaşanabilecek heyecan verici anları işaret ediyor. İzleyiciler, Nehir ve Arcan’ın ilişkilerinin bu önemli dönüm noktasında neler olabileceğini sabırsızlıkla bekliyor.

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